Мюллер о Кейне: «Нет никого лучше в завершении обеими ногами и головой. Он знает как пробить и куда направить удары так, что вратари просто не могут их отразить»

Томас Мюллер высказался об игровых качествах Харри Кейна.

– Харри Кейн находится в потрясающей форме и, несомненно, сыграет важную роль в матче против «Байера». Как бы вы оценили его игру в последние недели?

– С одной стороны, это невероятно, но в то же время вовсе не так. Он бомбардир, и не так много тех, кто может сравниться с ним по показателям. Это не случайность, а скорее тот факт, что он умеет занимать правильные позиции и находить ворота соперника.

Харри – абсолютный завершитель. Он может играть обеими ногами, и его завершающие удары просто невероятно мощные. Его попытки хороши с точки зрения техники, но также и с тактической – он знает, куда их направить и как пробить. Он не просто бьет, а точно отправляет мяч на скорости в углы так, что вратари просто не могут отразить удары. Он, очевидно, знает, как забивать голы, поэтому это не кажется мне невероятным, но в то же время здорово видеть, что он может регулярно использовать свои качества в завершении.

– Он лучший нападающий, с которым вы играли?

– Дело не в том, чтобы быть лучшим. Меня много раз спрашивали за мою карьеру о моей любимой пицце или моей любимой еде – все это ерунда. Вы можете спросить, какой нападающий подходит партнерам по команде? Какой лучше всего подходит этому конкретному сопернику? Но лучший в целом? Это работает не так.

Если сравнивать лучших нападающих, все немного отличаются. Один может быть лучшим дриблером, другой может быть более быстрым. Конечно, есть игроки, которые лучше в этих аспектах, чем Харри, но с точки зрения завершения – обеими ногами и головой – нет никого лучше. Он на самой вершине. Однако, в остальном, есть много блестящих нападающих, которые привносят другие качества, – сказал полузащитник «Баварии».

В этом сезоне Бундеслиги Харри Кейн забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 4 матчах. Мюнхенцы, лидирующие в турнирной таблице с 12 очками, сыграют с «Байером» в субботу, 28 сентября.