«Ростов» обратился в ЭСК из-за неудаления Пальцева. В клубе считают, что контакт с Роналдо – «лишение явной возможности забить гол»

«Ростов» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Махачкала.

Встреча 9-го тура Мир РПЛ прошла в Ростове ‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым . По ходу матча главный судья не поставил пенальти за фол на полузащитнике ростовчан Роналдо , позднее объяснив свое решение Валерию Карпину «недостаточным контактом».

Из-за этого «Ростов» обратился в ЭСК РФС. Ростовчане просят рассмотреть неудаление Пальцева : в клубе считают, что действия защитника надо расценивать как «лишение явной возможности забить гол».

После девяти туров «Ростов» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ .

«Для тебя контакт недостаточный, но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный». «Ростов» выложил песню с критикой работы Карасева на матче с «Динамо» Махачкала