«Ростов» обратился в ЭСК из-за неудаления Пальцева. В клубе считают, что контакт с Роналдо – «лишение явной возможности забить гол»
«Ростов» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Махачкала.
Встреча 9-го тура Мир РПЛ прошла в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. По ходу матча главный судья не поставил пенальти за фол на полузащитнике ростовчан Роналдо, позднее объяснив свое решение Валерию Карпину «недостаточным контактом».
Из-за этого «Ростов» обратился в ЭСК РФС. Ростовчане просят рассмотреть неудаление Пальцева: в клубе считают, что действия защитника надо расценивать как «лишение явной возможности забить гол».
После девяти туров «Ростов» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
«Для тебя контакт недостаточный, но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный». «Ростов» выложил песню с критикой работы Карасева на матче с «Динамо» Махачкала
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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