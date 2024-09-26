ЭСК РФС: Мешков ошибочно засчитал гол «Краснодара» «Акрону» на 27-й минуте – Са был в офсайде в момент удара Кордобы
ЭСК РФС рассмотрела гол «Краснодара» на 27-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ, который «быки» выиграли со счетом 5:2.
«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Акрон» на 27-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Краснодара» Виктор Са, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Джоном Кордобой, располагался на линии полета мяча очень близко к вратарю соперника, совершая очевидное действие, и влияя тем самым на возможность вратаря реагировать на полет мяча в направлении ворот.
По причине того, что этот игрок мешал вратарю «Акрона» играть в мяч, комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот «Акрона».
Комиссия также отмечает, что ВАР ошибочно не вмешался в игровую ситуацию, не пригласив судью к монитору на оценку трактовки положения вне игры», – говорится в заключении ЭСК.
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