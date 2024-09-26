ЭСК РФС: Мешков ошибочно засчитал гол «Краснодара» «Акрону» на 27-й минуте – Са был в офсайде в момент удара Кордобы

Виталий Мешков ошибочно засчитал гол Джона Кордобы в матче «Акрон» – «Краснодар».

ЭСК РФС рассмотрела гол «Краснодара» на 27-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ , который «быки» выиграли со счетом 5:2.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Акрон » на 27-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Краснодара » Виктор Са, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Джоном Кордобой , располагался на линии полета мяча очень близко к вратарю соперника, совершая очевидное действие, и влияя тем самым на возможность вратаря реагировать на полет мяча в направлении ворот.

По причине того, что этот игрок мешал вратарю «Акрона» играть в мяч, комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот «Акрона».

Комиссия также отмечает, что ВАР ошибочно не вмешался в игровую ситуацию, не пригласив судью к монитору на оценку трактовки положения вне игры», – говорится в заключении ЭСК.