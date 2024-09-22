Тедеев о 2:5: «Акрон» в целом выглядел неплохо, редко кто «Краснодару» может забить два мяча» 

Заур Тедеев оценил поражение «Акрона» от «Краснодара» (2:5) в 9-м туре Мир РПЛ.

«Уверен, «Краснодар» будет бороться за чемпионство, у них хорошие футболисты, хорошая команда. Они сегодня во многих эпизодах были успешнее нас в эпизодах один в один. В этих единоборствах, особенно нападающие соперника, показывали преимущество, в простейших эпизодах нас продавливали. Силовой способности оказалось больше у футболистов атаки «Краснодара». Это первое, что бросилось в глаза.

Мы могли вернуться в игру, но пропустили третий гол, и это была ключевая ситуация, которая сбила нас с толку в плане психологии. Этот мяч был слишком простой. И все четыре мяча, кроме стандарта, были простые.

Мы допускали ошибки, которые непростительны. В РПЛ такие ошибки не прощают. Но в целом мы выглядели неплохо, редко кто «Краснодару» может забить два мяча. Для становления команды надо как можно больше позитива», — сказал главный тренер «Акрона».