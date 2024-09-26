Президент «Хетафе» о своем игроке Уче и расизме в Ла Лиге: «Как он может такое говорить? Он не понимает испанского. Нужно быть более корректным и уважительным»
Президент «Хетафе» раскритиковал своего игрока за слова о расизме и судьях.
Нигерийский хавбек «Хетафе» Крисантус Уче заявил: «Фанаты орут «###### черный, ниггер». Судьи очень плохие – меня бьют по ногам, а они говорят подниматься».
«Он не понимает. Как он может такое говорить? Он не может этого говорить. Я думаю, нужно быть более корректным и уважительным в таких вопросах.
Когда игрок провел здесь год-два и понимает испанский язык, он может говорить, что хочет. Но сейчас... Мы надеемся, что соответствующие комитеты это поймут, будет просто предупреждение.
Я не хочу обвинять или говорить, что человек, который брал у него интервью, единственный, кого следует винить, но с этого момента Уче придется больше не говорить», – сказал Анхель Торрес в интервью El Partidazo de COPE.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости