Президент «Хетафе» о своем игроке Уче и расизме в Ла Лиге: «Как он может такое говорить? Он не понимает испанского. Нужно быть более корректным и уважительным»

Президент «Хетафе» раскритиковал своего игрока за слова о расизме и судьях.

Нигерийский хавбек «Хетафе » Крисантус Уче заявил : «Фанаты орут «###### черный, ниггер». Судьи очень плохие – меня бьют по ногам, а они говорят подниматься».

«Он не понимает. Как он может такое говорить? Он не может этого говорить. Я думаю, нужно быть более корректным и уважительным в таких вопросах.

Когда игрок провел здесь год-два и понимает испанский язык, он может говорить, что хочет. Но сейчас... Мы надеемся, что соответствующие комитеты это поймут, будет просто предупреждение.

Я не хочу обвинять или говорить, что человек, который брал у него интервью, единственный, кого следует винить, но с этого момента Уче придется больше не говорить», – сказал Анхель Торрес в интервью El Partidazo de COPE.