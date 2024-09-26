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  • Кроос об «МЮ»: «Мы согласовали контракт в 2014-м до моего перехода в «Реал» из «Баварии». Потом они уволили Мойеса и назначили ван Гала»
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Кроос об «МЮ»: «Мы согласовали контракт в 2014-м до моего перехода в «Реал» из «Баварии». Потом они уволили Мойеса и назначили ван Гала»

Тони Кроос рассказал о том, что мог перейти в «МЮ» вместо «Реала».

– Вы хотели поиграть в английской Премьер-лиге?

– Я мог на более раннем этапе карьеры. В 2014 году я согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» до перехода в «Реал» из «Баварии».

Но «МЮ» уволил Дэвида Мойеса, который вел переговоры с «Баварией», и назначил Луи ван ГалаТони и тренера был не лучший опыт совместной работы в «Баварии» – Спортс’‘).

В итоге обе стороны с благодарностью отказались [от сделки], – сказал завершивший летом карьеру экс-хавбек «Реала» и сборной Германии.

Кроос, купленный за 25 млн евро у мюнхенцев, за 10 лет в «Реале» выиграл 23 трофея, в том числе 5 раз Лигу чемпионов и четырежды чемпионат Испании.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoБавария
logoМанчестер Юнайтед
logoЛуи ван Гал
logoДэвид Мойес
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТони Кроос
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