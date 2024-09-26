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  • Даниил Чалов о депрессии: «Не надо называть идиотами тех, кто в нее не верит, агрессией глупость не победить. Таков мир: происходит очевидное зло, а люди делают вид, что этого нет»
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Даниил Чалов о депрессии: «Не надо называть идиотами тех, кто в нее не верит, агрессией глупость не победить. Таков мир: происходит очевидное зло, а люди делают вид, что этого нет»

Даниил Чалов высказался о депрессии и тех, кто отрицает ее существование.

– Депрессии, как считают Дзюба и Глушенков, не существует. Как их переубедить?

– Переубеждать точно нет смысла. В таком мире сейчас живем: происходит очевидное зло, а люди делают вид, что этого нет.

Депрессиями и борьбой с ними занимается наука. Но пока не столкнешься с такими проблемами – не поймешь.

Вспоминаю ролик: боец, выиграв поединок, рассказывает о друге, покончившем с собой. И упомянул, что этот друг ни с кем не разговаривал о своих проблемах. Если про такое хотя бы разговаривать, это может вытащить человека.

Видел тяжело, неконтролируемо больных депрессией. Люди долго работали над ментальным здоровьем. Думаю, таких ситуаций много – и сомневающиеся в конце концов поменяют мнение.

– Еще раз: за счет чего?

– Точно не надо над такими людьми глумиться, называть их идиотами. Агрессией глупость не победить.

Как бы ты ни отрицал депрессию, сам можешь к ней прийти – или хотя бы просто почувствовать себя плохо. Не желаю им такого, конечно.

Просто скажу: помогать надо всем. И тем, кто страдает от депрессии, и тем, кто в нее не верит, – сказал старший брат нападающего ПАОКа Федора Чалова.

Даниил выступал за «СКА-Энергию», «Томь», Мордовию», «Шинник», «Витебск».

Максим Глушенков: «Не понимаю людей, которые к психологу ходят. У каждого психолога есть свой психолог, значит, у него тоже с головой не в порядке как будто. Не верю, как и в депрессию»

Дзюба о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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