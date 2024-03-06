Балотелли взорвал петарду в раздевалке «Адана Демирспор»

Теги высшая лига Турция происшествия Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли отметился очередным необычным поступком.

Сегодня было опубликовано видео, на котором видно, как нападающий «Адана Демирспор», находясь в раздевалке с партнерами, поджигает петарду, бросает ее в центр помещения и закрывает уши. Взрыв пугает одного из проходящих мимо футболистов. В конце ролика слышен смех.

Балотелли в текущем сезоне забил 5 голов за 9 матчей в чемпионате Турции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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52 комментария
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Кто-то: Невозможно вернуться в 2011
Так же новость:
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Почему всегда он?
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Хоть что-то в этом мире постоянно)
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Ответ Дохлый Пит
Почему всегда он?
В мире должна быть хоть какая-то стабильность
+11
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Негры они почти как люди.
Даже с итальянским "гражданством".
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+6
Умный 🧠
+7
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Зато Бало не лицемер ,он вот такой человек с своим миром он не рассказывает перед тем как прийти в клуб что он болеет за него с детства ,не доит вечно один клуб угрожая ему каждый год уйти ,не ставит себя выше клуба и не считает своим правом влиять на трансферы
+14
-8
+6
Ответ Bayern2004
Негры они почти как люди. Даже с итальянским "гражданством".
Чикатило, Гитлер и прочие сопоставимые им европейские персонажи не были африканцами...
ЧС список. Ничего личного. Просто я предпочитаю держаться подальше от расистов.

P.S. А поступок Балотелли, безусловно, идиотский.
+12
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Ответ Тиджани Бабангида
Дзюба вовремя оттуда ретировался
Ну для Дзюбы это как раз был бы уровень его развития😁
+5
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Бало... Бало никогда не меняется.
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Ответ Madison Ivy 420
Кто-то: Невозможно вернуться в 2011 Так же новость:
I wanna dance by water ’neath the Mexican sky
Drink some Margaritas by a string of blue lights
Listen to the Mariachi play at midnight
Are you with me, are you with me?
+3
-1
+2
«Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делает Балотелли. И я отвечу - взрывает петарды и творит #####»©️
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Было бы прикольней, выпади у него петарда из руки и упади на трусы. 😊
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Дураком был, дураком и остался.
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Ответ Bayern2004
Негры они почти как люди. Даже с итальянским "гражданством".
Как насчет Пола Гаскойна?
+4
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Ответ Peter Parker
Не дай бог, он познакомится с Промесом
В смысле преступник - рецидивист может подсадить доброго глупого парня на наркоту?
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Ответ &_Bishep_&
А мне его надпись на майке под футболкой - Why always me?
И это тоже)
0
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Ответ Cristiano Ronaldo
И всё же, его дубль в ворота непобедимой Германии, до сих пор отзывается в сердце!
А мне его надпись на майке под футболкой -
Why always me?
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Ответ Bayern2004
Негры они почти как люди. Даже с итальянским "гражданством".
помню как негры из Виража жгли и кидали файеры и петарды в матче ЛЧ на Петровском. или это были не негры?
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Ответ georgeorgg
Черный список у тебя, а расист - он...
это список Шиндлера
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по классификации: дол...щер обычный..
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Ответ Циник Петербургский
Чикатило, Гитлер и прочие сопоставимые им европейские персонажи не были африканцами... ЧС список. Ничего личного. Просто я предпочитаю держаться подальше от расистов. P.S. А поступок Балотелли, безусловно, идиотский.
Черный список у тебя, а расист - он...
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Ответ umar009
Все туркоязычные услышали родные слова?)
😂эта пара слов единственное, что я знаю на турецком
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Ответ Циник Петербургский
Чикатило, Гитлер и прочие сопоставимые им европейские персонажи не были африканцами... ЧС список. Ничего личного. Просто я предпочитаю держаться подальше от расистов. P.S. А поступок Балотелли, безусловно, идиотский.
Комментарий удален модератором
Ответ Дохлый Пит
Почему всегда он?
если не он, то кто?
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Ну, на фоне швыряния дротиков в игроков молодежки Ман Сити такой поступок Марио выглядит детской шалостью.
А потом я вспомнил, что речь о Балотелли...
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Ума палата
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Ну вот почему я не удивлен?
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У нас тоже есть дурачок - Дзюба
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Не дай бог, он познакомится с Промесом
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