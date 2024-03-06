Балотелли взорвал петарду в раздевалке «Адана Демирспор»

Марио Балотелли отметился очередным необычным поступком.

Сегодня было опубликовано видео, на котором видно, как нападающий « », находясь в раздевалке с партнерами, поджигает петарду, бросает ее в центр помещения и закрывает уши. Взрыв пугает одного из проходящих мимо футболистов. В конце ролика слышен смех.

в текущем сезоне забил 5 голов за 9 матчей в чемпионате Турции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.