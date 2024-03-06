Балотелли взорвал петарду в раздевалке «Адана Демирспор»
Марио Балотелли отметился очередным необычным поступком.
Сегодня было опубликовано видео, на котором видно, как нападающий «Адана Демирспор», находясь в раздевалке с партнерами, поджигает петарду, бросает ее в центр помещения и закрывает уши. Взрыв пугает одного из проходящих мимо футболистов. В конце ролика слышен смех.
Балотелли в текущем сезоне забил 5 голов за 9 матчей в чемпионате Турции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Даже с итальянским "гражданством".
ЧС список. Ничего личного. Просто я предпочитаю держаться подальше от расистов.
P.S. А поступок Балотелли, безусловно, идиотский.
Drink some Margaritas by a string of blue lights
Listen to the Mariachi play at midnight
Are you with me, are you with me?
Why always me?
А потом я вспомнил, что речь о Балотелли...