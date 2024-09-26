Ретроматч «Факела» и ветеранов сборных СССР и России пройдет в Воронеже 15 октября. Сыграют Дасаев, Каряка, Семшов и другие

«Факел» впервые в истории проведет ретроматч.

Соперниками ветеранов клуба Мир РПЛ станут ветераны сборной СССР и России. Игра состоится на стадионе «Факел » в Воронеже 15 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Это невероятная возможность увидеть на одном поле разом Оганеза Мхитаряна, Радика Ямлиханова , Александра Черкеса , Геннадия Сошенко, Александра Кудряшова и многих других людей, которые влюбили нас в «Факел » своей игрой. Главный тренер – Валерий Георгиевич Нененко.

В Воронеж приедут Игорь Семшов , Ренат Дасаев, Андрей Каряка , Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие футболисты, которые защищали честь страны на самом высоком уровне. Руководить сборной будет Олег Иванович Романцев.

Также в матче примут участие Александр Самедов , Дмитрий Пятибратов и Михаил Смирнов!

Специально для матча была разработана уникальная ретроформа! Карта болельщика (Fan ID) не потребуется. Ждем вас!» – сказано в сообщении «Факела».

Изображение: fakelfc.ru