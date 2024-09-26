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Ретроматч «Факела» и ветеранов сборных СССР и России пройдет в Воронеже 15 октября. Сыграют Дасаев, Каряка, Семшов и другие

«Факел» впервые в истории проведет ретроматч.

Соперниками ветеранов клуба Мир РПЛ станут ветераны сборной СССР и России. Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже 15 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Это невероятная возможность увидеть на одном поле разом Оганеза Мхитаряна, Радика Ямлиханова, Александра Черкеса, Геннадия Сошенко, Александра Кудряшова и многих других людей, которые влюбили нас в «Факел» своей игрой. Главный тренер – Валерий Георгиевич Нененко.

В Воронеж приедут Игорь Семшов, Ренат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие футболисты, которые защищали честь страны на самом высоком уровне. Руководить сборной будет Олег Иванович Романцев.

Также в матче примут участие Александр Самедов, Дмитрий Пятибратов и Михаил Смирнов!

Специально для матча была разработана уникальная ретроформа! Карта болельщика (Fan ID) не потребуется. Ждем вас!» – сказано в сообщении «Факела».

Изображение: fakelfc.ru

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Факела»
logoАндрей Каряка
logoИгорь Семшов
logoАлександр Самедов
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Дасаев
logoСборная России по футболу
logoОлег Романцев
logoАлександр Филимонов
logoФакел
logoДмитрий Кузнецов
logoАлександр Черкес
logoДмитрий Пятибратов
logoсборная СССР
logoМихаил Смирнов
Радик Ямлиханов
Александр Кудряшов
ретро
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