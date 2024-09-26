Карпукас готов провести всю карьеру в «Локо»: «Это топ-клуб. Но никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это интересно»
— В последнее время твоя фамилия постоянно фигурирует в трансферных слухах и новостях. А были реальные предложения?
— Никакой официальной бумаги никогда не приходило. Но от агента я знаю, что были разговоры о Турции. И на этом, наверное, все. Не могу говорить точно, но вроде фигурировал «Галатасарай»...
— Тебе даже в соцсетях турки писали: «Ждем тебя в Галатасарае».
— Да, у меня под одной фотографией 150 таких комментариев!
— Поехал бы в Турцию?
— Да, но смотря куда. Турция бывает разной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это интересно.
— Такое внимание медиа льстит?
— Поначалу льстило, но сейчас уже нет. Столько слухов ходило про российских футболистов, но в итоге все оставались на своих местах. Понял, что на это все не надо обращать внимания.
— Дзагоев недавно сказал, что у современного поколения футболистов отсутствует понятие клубного патриотизма.
— Что бы я сейчас ни ответил, это не будет иметь никакого смысла, потому что все покажет только время. Например, я никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. Мы же видим, жизнь складывается у всех по-разному. Кто-то теперь выступает там, где еще недавно сам себя не мог представить — и был уверен, что его майку в жизни не наденет.
— Ты бы хотел провести всю карьеру в «Локомотиве»?
— Конечно! «Локомотив» — это топ-клуб. Он таковым был, есть и будет, – сказал хавбек «Локомотива».
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