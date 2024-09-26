Карпукас готов провести всю карьеру в «Локо»: «Это топ-клуб. Но никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это интересно» 

Артем Карпукас допустил, что в будущем покинет «Локомотив».

— В последнее время твоя фамилия постоянно фигурирует в трансферных слухах и новостях. А были реальные предложения?

— Никакой официальной бумаги никогда не приходило. Но от агента я знаю, что были разговоры о Турции. И на этом, наверное, все. Не могу говорить точно, но вроде фигурировал «Галатасарай»...

— Тебе даже в соцсетях турки писали: «Ждем тебя в Галатасарае».

— Да, у меня под одной фотографией 150 таких комментариев!

— Поехал бы в Турцию?

— Да, но смотря куда. Турция бывает разной. «Галатасарай», «Фенербахче », «Бешикташ » — это интересно.

— Такое внимание медиа льстит?

— Поначалу льстило, но сейчас уже нет. Столько слухов ходило про российских футболистов, но в итоге все оставались на своих местах. Понял, что на это все не надо обращать внимания.

— Дзагоев недавно сказал, что у современного поколения футболистов отсутствует понятие клубного патриотизма.

— Что бы я сейчас ни ответил, это не будет иметь никакого смысла, потому что все покажет только время. Например, я никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. Мы же видим, жизнь складывается у всех по-разному. Кто-то теперь выступает там, где еще недавно сам себя не мог представить — и был уверен, что его майку в жизни не наденет.

— Ты бы хотел провести всю карьеру в «Локомотиве»?

— Конечно! «Локомотив» — это топ-клуб. Он таковым был, есть и будет, – сказал хавбек «Локомотива».