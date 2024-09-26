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Батракову праздновать голы жестом «спокойной ночи» посоветовал болельщик: «Еще не решил, надолго это или нет, но пока нравится» 

Алексей Батраков рассказал о праздновании своих голов.

После взятия ворот полузащитник «Локомотива» прикладывает ладони к щеке – в стиле баскетболиста «Голден Стэйт» Стефена Карри.

— После матча с «Оренбургом» ты просил не называть тебя звездой. Можно ли тебя называть «Стефом Карри от РПЛ»?

— (Смеется) Не знаю, если честно. Да я просто решил так праздновать, на самом деле напрямую с Карри это никак не связано.

— Болельщики думают, ты его фанат, раз решил повторить празднование.

— Нет, не в этом дело. Просто мне в социальных сетях написал один из болельщиков, показал видео и пишет: «Отпразднуй так, тебе пойдет». Ответил, что постараюсь. 

Вспомнил эту переписку перед игрой с «Оренбургом», решил так отпраздновать, если забью… И с тех пор как‑то пошло. Пока еще не решил, надолго это со мной или нет. Но пока нравится, — сказал Батраков.

Батраков и Месси празднуют жестом Стефа Карри. Его «Спокойной ночи» быстро стало легендарным

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
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logoАлексей Батраков
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