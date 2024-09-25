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«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 матчей при Слоте. Общий счет – 18:3

«Ливерпуль» проиграл лишь один из семи матчей при Арне Слоте.

Сегодня мерсисайдцы одержали победу «Вест Хэмом» (5:1) в матче Кубка английской лиги.

С начала сезона «красные» одержали шесть побед, в том числе четыре сухих, а также уступили «Ноттингему» (0:1). Общий счет в этих играх – 18:3.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
logoАрне Слот
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