«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 матчей при Слоте. Общий счет – 18:3

«Ливерпуль» проиграл лишь один из семи матчей при Арне Слоте.

Сегодня мерсисайдцы одержали победу «Вест Хэмом » (5:1) в матче Кубка английской лиги.

С начала сезона «красные» одержали шесть побед, в том числе четыре сухих, а также уступили «Ноттингему» (0:1). Общий счет в этих играх – 18:3.