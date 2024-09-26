«Арсенал» выиграл 21 из 30 матчей в 2024 году – 70% побед. Это лучший результат клуба за 92 года

«Арсенал» выиграл 70% матчей в текущем году.

Команда Микеля Артеты обыграла «Болтон » (5:1) в Кубке английской лиги.

Это 21-я победа «канониров» из 30 матчей, сыгранных во всех турнирах в 2024 году.

В процентном соотношении это их лучший результат за календарный год наряду с 1932 годом (35 побед в 50 матчах, 70%).