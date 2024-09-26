«Арсенал» выиграл 21 из 30 матчей в 2024 году – 70% побед. Это лучший результат клуба за 92 года
«Арсенал» выиграл 70% матчей в текущем году.
Команда Микеля Артеты обыграла «Болтон» (5:1) в Кубке английской лиги.
Это 21-я победа «канониров» из 30 матчей, сыгранных во всех турнирах в 2024 году.
В процентном соотношении это их лучший результат за календарный год наряду с 1932 годом (35 побед в 50 матчах, 70%).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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