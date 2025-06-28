«В Словении высокий уровень жизни, нет бедных и попрошаек, но и богатых мало. Большинство живет на 1,5-2 тысячи евро, минималка – 1 277 евро». Тренер вратарей «Ядран Декани» о зарплатах

Тренер вратарей «Ядран Декани» оценил уровень жизни в Словении.

– Сильно ли отличаются цены?

– Бензин дороговат: за литр где-то 145 рублей. Коммуналка тоже дорогая: за стандартную квартиру около 20 тысяч рублей.

– Какова зарплата?

– В Словении высокий уровень жизни, где нет бедных и попрошаек. Даже пенсионеры и безработные могут спокойно попивать кофеек и пиво в барах. При этом очень мало богатых в Словении.

Понятно, что Облак со своими 400 000 евро выбивается из статистики, но очень большая доля населения живет на зарплату от 1,5 до 2 тысяч.

Минимальная зарплата, меньше которой нельзя платить работнику, в Словении составляет 1277 евро, но это вместе с налогами, – сказал Борис Якубовский.