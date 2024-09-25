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16-летний Портер играет за «Арсенал» в матче с «Болтоном». Вратарь – самый молодой футболист старта в истории клуба

16-летний Джек Портер стал самым молодым игроком старта в истории «Арсенала».

Сегодня голкипер вышел в стартовом составе «канониров» на матч Кубка английской лиги с «Болтоном».

В возрасте 16 лет и 72 дня Портер стал самым молодым игроком стартового состава в истории «Арсенала».

«Арсенал» – «Болтон». 1:0 – Райс открыл счет. Онлайн-трансляция

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
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