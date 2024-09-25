20-летний сын ван Боммела сделал дубль за АЗ в дебютном матче Лиги Европы

Сын Марка ван Боммеля сделал дубль в дебютном матче в Лиге Европы.

20-летний Рубен ван Боммел выступает за АЗ Алкмар. Сегодня нидерландцы обыграли «Эльфсборг » (3:2) в матче Лиги Европы . Полузащитник забил на 44-й и 50-й минутах встречи.

Его отец Марк ван Боммел провел 107 матчей в турнирах УЕФА, забив 12 голов. Он также выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2006 году.

Кроме того, дедушка Рубена по материнской линии Берт ван Марвейк в качестве главного тренера привел «Фейеноорд» к их последнему крупному европейскому трофею, завоевав Кубок УЕФА в 2002 году.