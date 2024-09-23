Невилл об «Арсенале», «Сити» и титуле: «Лондонцы развалились в самом конце два года назад, в прошлом сезоне были очень близки. Когда кого-то преследуешь, чаще всего добиваешься своего»

Гари Невилл высказался о соперничестве «Манчестер Сити» и «Арсенала» в АПЛ.

В 5-м туре Премьер-лиги команды сыграли вничью (2:2).

«Я поддержал «Арсенал» [в борьбе за титул] в начале сезона, потому что когда команда преследует соперника, в конечном итоге она добивается своего чаще всего, она становится все ближе и ближе.

Этот матч воспринимался как монументальный, определяющий момент в этом путешествии «Арсенала», который пытается заполучить чемпионский титул.

Два года назад они просто развалились в последних десяти играх. В прошлом сезоне «Арсенал» подобрался очень близко. После этого начинаешь думать: окей, они матереют, учатся, становятся лучше.

Что будет в апреле и мае после такой игры? Вернемся ли мы потом к последней минуте и тому, что случилось в моменте с голом Стоунза , будем ли мы думать, что «Ман Сити » выигрывает титул с разницей в одно очко, и этот момент определил судьбу титула?

Нет, это нелепо, потому что будут еще потерянные очки, будут ошибки, будет много побед по ходу сезона, но это как раз та ситуация, когда вы играете против Пепа Гвардиолы , и он заставляет вас чувствовать себя именно так», – сказал бывший защитник «МЮ» Невилл в своем подкасте.

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