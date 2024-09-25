Симеоне на вопрос о том, что Эндрика и Винисиуса не удалили перед дерби с «Атлетико»: «Вы спрашиваете меня, чтобы я сказал то, что вы хотите услышать. Вы уже все сказали»
Диего Симеоне высказался о возможном участии Эндрика и Винисиуса в дерби.
Вчера «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в 7-м туре Ла Лиги. На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку.
Винисиус же получил одну желтую карточку за пререкания с судьей – бразилец был недоволен тем, что Алехандро Муньис не зафиксировал фол на нем со стороны Сантьяго Моуриньо.
– Винисиус и Эндрик, которых не удалили, примут участие в дерби.
– Вы спрашиваете мое мнение, чтобы я мог сказать то, что вы хотите от меня услышать.
Вы уже все сказали, мне не нужно больше ничего говорить, – заявил главный тренер «Атлетико».
Мадридское дерби пройдет в воскресенье, 29 сентября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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