Миенти Абена: «Пришло время «Спартаку» вновь становиться чемпионом. Мы этого заслуживаем – можем лишь усердно работать и верить»
Миенти Абена заявил, что «Спартаку» пора становиться чемпионом.
– «Спартак» последний раз становился чемпионом в 2017 году.
– Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом – мы заслуживаем этого.
Единственное, что мы можем делать, – это усердно работать и верить, что станем чемпионами России, – сказал защитник «Спартака».
После 9 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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