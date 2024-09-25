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  • Миенти Абена: «Пришло время «Спартаку» вновь становиться чемпионом. Мы этого заслуживаем – можем лишь усердно работать и верить»
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Миенти Абена: «Пришло время «Спартаку» вновь становиться чемпионом. Мы этого заслуживаем – можем лишь усердно работать и верить»

Миенти Абена заявил, что «Спартаку» пора становиться чемпионом.

– «Спартак» последний раз становился чемпионом в 2017 году.

– Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом – мы заслуживаем этого.

Единственное, что мы можем делать, – это усердно работать и верить, что станем чемпионами России, – сказал защитник «Спартака».

После 9 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМиенти Абена
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