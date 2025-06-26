  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Асхабадзе о Дзюбе и воздушном поцелуе: «Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это не коробит»
3

Асхабадзе о Дзюбе и воздушном поцелуе: «Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это не коробит»

Роман Асхабадзе отреагировал на публичный жест от Артема Дзюбы в его адрес.

После матча 24‑го тура Мир РПЛ Дзюба заявил, что гендиректор «Факела» «зарубил» его потенциальный трансфер, форвард отправил на камеру воздушный поцелуй.

– Мы рассматриваем подписание любых возможных и доступных игроков для «Факела». Никто не является исключением.

– Артем передал вам привет.

– Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это никаким образом не коробит.

Вышла информация, и вы, журналисты, без фактов говорите Дзюбе о том, что от него где-то отказались. Это неправда, потому что мы и не рассматривали возможность его подписания.

Пятибратов не обращался лично с просьбой рассмотреть кандидатуру Артема Дзюбы, – сказал Асхабадзе.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5398 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Источник: «Советский спорт»
logoРоман Асхабадзе
logoАртем Дзюба
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoСоветский спорт
logoДмитрий Пятибратов
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Факела» о Дзюбе: «Сам бы к нам не пошел на его месте – мы понимаем свои возможности. Артема спровоцировали, он ответил в своей манере, Бог всем судья»
55 мая, 09:40
Дзюба отправил воздушный поцелуй в камеру, говоря о несостоявшемся переходе в «Факел»: «Асхабадзе зарубил. Роман Гурамович, огромный привет!»
4313 апреля, 20:59Фото
Главные новости
Дюков про «Химки»: «Повальной ликвидации клубов нет. Назовите лигу, в которой не было банкротств и финансовых проблем – это жизнь. В бизнесе компании появляются и прекращают существование»
816 минут назад
Рэпер Booba об иске Мбаппе к «ПСЖ»: «Если ты не оставишь Нассера ​​в покое, я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил гастроэнтерит. Хватит морочить нам голову»
3826 минут назад
Дюков о деле боссов «Торпедо»: «Легендарный клуб, но у РФС нулевая толерантность к этическим нарушениям. Нам нужны финансовые гарантии от клуба»
733 минуты назад
«Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии
1740 минут назад
Роналду о продлении контракта с «Аль-Насром»: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵»
2859 минут назад
Дюков о возвращении России: «Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты. Предпосылки есть»
47сегодня, 14:12
«Атлетико» близок к трансферу Руджери за 20 млн евро. Переговоры с «Аталантой» – на финальной стадии
14сегодня, 14:02
«Ювентус» – «Ман Сити», аргентинцы без плей-офф – обсуждаем главные новости о КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 14:00Видео
Конате готов бесплатно уйти из «Ливерпуля» в 2026-м. Защитник интересен «Реалу», «Барсе» и «ПСЖ» (Foot Mercato)
47сегодня, 13:59
Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа – вот что сделает нас лучше»
29сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний полузащитник «Сан-Тельмо» из 2-й лиги Аргентины умер во время операции на колене
55 секунд назад
Булыкин о Сперцяне: «Пересидел в РПЛ, нужно было уезжать год-два назад. В «Краснодаре» попросили остаться, чтобы выиграть титул, видимо – теперь точно стоит уйти»
312 минут назад
«Боруссия» купила 32-летнего вратаря «Бохума» Древеса за 200-300 тысяч евро
124 минуты назад
Ди Франческо возглавил «Лечче» вместо Джампаоло
3сегодня, 14:16Фото
Умер футболист «Лас-Пальмаса» Зебен. 23-летний игрок был в коме с 9 июня, когда его сбила машина
2сегодня, 13:46Фото
1,94 млн школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры – каждый 9-й школьник РФ
10сегодня, 13:33
«Арсенал» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере защитника Москеры
5сегодня, 13:33
«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня
1сегодня, 13:19
«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года
2сегодня, 12:48Фото
«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой
15сегодня, 12:39