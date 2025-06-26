Асхабадзе о Дзюбе и воздушном поцелуе: «Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это не коробит»

Роман Асхабадзе отреагировал на публичный жест от Артема Дзюбы в его адрес.

После матча 24‑го тура Мир РПЛ Дзюба заявил , что гендиректор «Факела » «зарубил» его потенциальный трансфер, форвард отправил на камеру воздушный поцелуй.

– Мы рассматриваем подписание любых возможных и доступных игроков для «Факела ». Никто не является исключением.

– Артем передал вам привет.

– Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это никаким образом не коробит.

Вышла информация, и вы, журналисты, без фактов говорите Дзюбе о том, что от него где-то отказались. Это неправда, потому что мы и не рассматривали возможность его подписания.

Пятибратов не обращался лично с просьбой рассмотреть кандидатуру Артема Дзюбы, – сказал Асхабадзе .