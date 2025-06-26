«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня
Маттео Руджери может перейти в «Атлетико» из «Аталанты».
Как сообщает Marca, мадридский клуб рассматривает 22-летнего футболиста сборной Италии на позицию левого защитника.
Руджери среди целей «Атлетико» котируется выше Эндрю Робертсона («Ливерпуль») и Люки Диня («Астон Вилла»).
Маттео провел 30 матчей в Серии А-2024/25 и сделал 3 результативных паса. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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