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«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня

Маттео Руджери может перейти в «Атлетико» из «Аталанты».

Как сообщает Marca, мадридский клуб рассматривает 22-летнего футболиста сборной Италии на позицию левого защитника.

Руджери среди целей «Атлетико» котируется выше Эндрю РобертсонаЛиверпуль») и Люки Диня («Астон Вилла»).

Маттео провел 30 матчей в Серии А-2024/25 и сделал 3 результативных паса. Его подробная статистика выступлений – здесь.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5152 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoМаттео Руджери
logoпремьер-лига Англия
logoАтлетико
logoЛиверпуль
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возможные трансферы
logoАстон Вилла
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