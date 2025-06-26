«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня

Маттео Руджери может перейти в «Атлетико» из «Аталанты».

Как сообщает Marca, мадридский клуб рассматривает 22-летнего футболиста сборной Италии на позицию левого защитника. Руджери среди целей «Атлетико » котируется выше Эндрю Робертсона («Ливерпуль ») и Люки Диня («Астон Вилла »). Маттео провел 30 матчей в Серии А-2024/25 и сделал 3 результативных паса. Его подробная статистика выступлений – здесь .