«Монако» интересуется тер Стегеном и связался с агентами вратаря. Немец хочет остаться в «Барсе»
Марк-Андре тер Стеген интересен «Монако».
По информации Mundo Deportivo, монегаски ищут нового вратаря и связались с представителями игрока «Барселоны», чтобы узнать, возможен ли трансфер.
«Монако» также проявляет интерес к Ване Милинкович-Савичу из «Торино» и Угурджану Чакыру из «Трабзонспора», но вариант с немецким футболистом считается приоритетным.
Сам тер Стеген в данный момент намерен остаться в «блаугране».
«Барса» надеется на уход тер Стегена, Фати, Кристенсена и еще четырех игроков для соблюдения правил Ла Лиги после покупок Гарсии и Уильямса. Марк-Андре не хочет уходить
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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