«Монако» интересуется тер Стегеном и связался с агентами вратаря. Немец хочет остаться в «Барсе»

Марк-Андре тер Стеген интересен «Монако».

По информации Mundo Deportivo, монегаски ищут нового вратаря и связались с представителями игрока «Барселоны», чтобы узнать, возможен ли трансфер.

«Монако » также проявляет интерес к Ване Милинкович-Савичу из «Торино » и Угурджану Чакыру из «Трабзонспора», но вариант с немецким футболистом считается приоритетным.

Сам тер Стеген в данный момент намерен остаться в «блаугране».

«Барса» надеется на уход тер Стегена, Фати, Кристенсена и еще четырех игроков для соблюдения правил Ла Лиги после покупок Гарсии и Уильямса. Марк-Андре не хочет уходить