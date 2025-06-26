Умер футболист «Лас-Пальмаса» Зебен. 23-летний игрок был в коме с 9 июня, когда его сбила машина
Футболист «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос умер после ДТП.
23-летнего левого защитника, игравшего за молодежную команду клуба Ла Лиги, 9 июня сбила машина в Эль Пуэртильо, на севере Гран-Канарии. С тех пор Зебен, получивший тяжелую травму головы, находился в коме, сообщает As.
Сегодня «Лас-Пальмас» сообщил о смерти Рамоса.
«Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и всем тем, кто разделил с ним путь на протяжении всей его спортивной карьеры.
Вся наша семья объединяется в скорби по поводу утраты Зебена. Ты навсегда в наших сердцах», – заявил клуб.
Фото: udlaspalmas.es
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Опубликовал: Игорь Новиков
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