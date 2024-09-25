Семшов о «Зените»: «Может служить примером для остальных. Клуб вырос и прочно встал на лидерские позиции»

Игорь Семшов высказался о периоде игры за «Зенит».

Бывший полузащитник выступал за «Зенит» в 2009 году.

– Вы сыграли за легенд «Зенита» в матче памяти Павла Садырина. Какие отношения с зенитовцам с тех пор, как выступали за команду из Петербурга?

– У меня нормальные с ними отношения. Мы играли вместе в сборной, и не важно было, кто из какого клуба. Очень комфортно в Петербурге себя чувствовал – отдавал, забивал.

Команда, к сожалению, на тот момент не стала чемпионом, заняла третье место. Как раз нас тренировал Анатолий Викторович Давыдов, тренер нашей «сборной легенд» – он тогда сменил на посту наставника Дика Адвоката. С тех пор «Зенит», конечно, вырос, прочно встал на лидерские позиции. И, думаю, может служить примером для остальных клубов.

– У вас впечатления о карьере в Петербурге хорошие?

– Да, тут остались знакомые, друзья, с ними общаюсь. Все хорошо было. Понятно, что конкуренция, тяжело, конкуренцию никто не любит. Но в той ситуации надо было засучить рукава и пахать. Мне это удавалось. И вообще многое для себя вынес полезного из того периода карьеры. Так что все отлично, – заявил экс-игрок «Зенита».