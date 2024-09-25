Акинфеев о словах Вернблума про жизнь в России: «Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея. Была неправильная интерпретация, может»
Игорь Акинфеев высказался о словах Понтуса Вернблума про Россию.
Шведский футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год и трижды выигрывал с клубом чемпионат России.
«На самом деле мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах.
Я думаю, может, была неправильная интерпретация его слов. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», – сказал вратарь армейцев.
«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал ЦСКА в YouTube
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