Акинфеев о словах Вернблума про жизнь в России: «Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея. Была неправильная интерпретация, может»

Игорь Акинфеев высказался о словах Понтуса Вернблума про Россию.

Шведский футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год и трижды выигрывал с клубом чемпионат России.

«На самом деле мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах.

Я думаю, может, была неправильная интерпретация его слов. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», – сказал вратарь армейцев.

«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах