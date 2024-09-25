Анчелотти – первый тренер, 39 матчей не проигрывающий в Ла Лиге. Карло побил рекорд Ормаэчеа из «Сосьедада»
Карло Анчелотти установил рекорд Ла Лиги.
«Реал» под руководством итальянского специалиста не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 39 игр.
Благодаря победе над «Алавесом» (3:2) Анчелотти превзошел Альберто Ормаэчеа, при котором «Сосьедад» не уступал 38 матчей подряд в период с 1979 по 1980 год.
Следует отметить, что серия «Реала» – вторая по продолжительности в Ла Лиге. «Барселона» не проигрывала 43 матча на отрезке с 2017 по 2018 год, однако за это время с ней поработали Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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