«Реал» выиграл 5 матчей подряд, дальше – выезд к «Атлетико»

«Реал» выиграл 5 матчей подряд перед мадридским дерби.

Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Алавес » в 7-м туре Ла Лиги (3:2).

Это пятая подряд победа «сливочных» – ранее они одолели «Бетис», «Реал » «Сосьедад», «Штутгарт» и «Эспаньол».

29 сентября «Реал» проведет следующий матч – против «Атлетико » на выезде в рамках чемпионата Испании.