«Реал» выиграл 5 матчей подряд, дальше – выезд к «Атлетико»
«Реал» выиграл 5 матчей подряд перед мадридским дерби.
Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги (3:2).
Это пятая подряд победа «сливочных» – ранее они одолели «Бетис», «Реал» «Сосьедад», «Штутгарт» и «Эспаньол».
29 сентября «Реал» проведет следующий матч – против «Атлетико» на выезде в рамках чемпионата Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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