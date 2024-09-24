Акинфеев о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: «Сразу в студию к Малахову. Потом приехали на базу, там баня, все по пивку. На следующий день обыграли «Спартак» – 3:1»
В финале Кубка УЕФА 2004/05 армейцы обыграли «Спортинг» (3:1).
– Ты помнишь, как отмечали Кубок УЕФА? Что это было? Шашлыки, баня, ресторан?
– Кубок УЕФА отмечали на телеканалах страны.
– А как же знаменитое пьяное дерби?
– Ну, мы приехали – нас сразу в студию к Малахову. Потом еще куда-то. Потом приехали на базу, там была деревянная баня у нас. Все по пивку. Мы вышли на тренировку. Валерий Георгиевич [Газзаев] увидел нас, сказал: «Идите отсюда!»
На следующий день мы вышли и обыграли «Спартак» со счетом 3:1. При этом первый тайм проигрывали 0:1.
– Как это работает?
– Не знаю. Я думаю, что состав был хороший. И магия была, потому что в Португалии мы тоже 0:1 горели и потом 3:1 выиграли, – сказал Акинфеев в ютуб-шоу «СмАки» на CSKA TV.
Акинфеев о молодых футболистах: «Говоришь им: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда?»
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