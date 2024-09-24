Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала». Больше только у Муньоса – 605

Карло Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала».

Мадридская команда играет с «Алавесом » в 7-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).

В 299 играх под руководством итальянского специалиста «сливочные» одержали 217 побед, 43 раза сыграли вничью и потерпели 39 поражений.

Больше матчей во главе «Реала » провел лишь один тренер – Мигель Муньос (605). Эти специалисты делят первое место по количеству завоеванных с клубом трофеев – по 14.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес».