Йоро об «МЮ»: «Самый большой клуб мира. Игроки, история, болельщики – здесь все великое»

Лени Йоро назвал «МЮ» самым большим клубом мира.

Защитник перешел в «Манчестер Юнайтед » этим летом из «Лилля » за 62+8 млн евро. Француз из-за травмы пока не провел ни одного официального матча за новый клуб.

«Для меня «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в мире. Играть за «Юнайтед» – это... Даже когда я был маленьким, игроки, которые были здесь, история, болельщики – здесь оно все великое.

«МЮ» как клуб оказался больше, чем я ожидал... Не знаю, ожидал ли я этого! «Болельщики, стадион – все отлично», – сказал Йоро в интервью TNT.