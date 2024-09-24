Мазрауи о переходе в «МЮ» за 15 млн евро: «Не так дорого, фанаты могут сказать – это хорошее приобретение. Мне нужен был новый шаг после «Баварии»
Нуссаир Мазрауи доволен ценой, уплаченной за него «МЮ».
Защитник перешел в английский клуб этим летом из «Баварии» за 15 млн евро.
«Не мне решать цену... Но для меня хорошо, что я обошелся не так дорого. Я начал хорошо, так что фанаты могут сказать, что я хорошее приобретение!
Мне нужен был новый шаг после «Баварии». Я чувствовал себя нормально там, но у меня было ощущение, что где-то еще мне может быть комфортнее.
Появился «Манчестер Юнайтед». Думаю, мне не нужно объяснять, почему я выбрал такой клуб», – сказал Мазрауи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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