Мазрауи о переходе в «МЮ» за 15 млн евро: «Не так дорого, фанаты могут сказать – это хорошее приобретение. Мне нужен был новый шаг после «Баварии»

Нуссаир Мазрауи доволен ценой, уплаченной за него «МЮ».

Защитник перешел в английский клуб этим летом из «Баварии» за 15 млн евро.

«Не мне решать цену... Но для меня хорошо, что я обошелся не так дорого. Я начал хорошо, так что фанаты могут сказать, что я хорошее приобретение!

Мне нужен был новый шаг после «Баварии». Я чувствовал себя нормально там, но у меня было ощущение, что где-то еще мне может быть комфортнее.

Появился «Манчестер Юнайтед ». Думаю, мне не нужно объяснять, почему я выбрал такой клуб», – сказал Мазрауи .