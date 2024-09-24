Тен Хаг о «Твенте» в ЛЕ: «Неприятно причинять боль тому, кого любишь. Предпочел сыграть против кого-нибудь другого»
Эрик тен Хаг признался, что предпочел бы избежать матча с «Твенте».
«Манчестер Юнайтед» встретится с нидерландской командой 25 сентября в рамках общего этапа Лиги Европы.
«Я бы предпочел сыграть против кого-нибудь другого. Неприятно причинять боль тому, кого любишь.
Между «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» существует множество связей. Между мной и Рене Хаке, мной и Рудом ван Нистелроем.
Кроме того, связи установились благодаря различным игрокам «Аякса», с которыми были связаны оба клуба», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Тен Хаг выступал за «Твенте» на протяжении трех отрезков игровой карьеры, там он дебютировал во взрослом футболе. Эрик также работал в тренерском штабе нидерландской команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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