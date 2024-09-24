Тренер «Хетафе» Бордалас о Ямале: «Наблюдать за его игрой – наслаждение. Ламин почти всегда принимает правильные решения и может добиться всего, чего захочет»

Главный тренер «Хетафе» оценил игру Ламина Ямаля.

«Барселона» примет «Хетафе » в 7-м туре Ла Лиги 25 сентября.

«Наблюдать за его игрой – это наслаждение. Он игрок с впечатляющими показателями и невероятной зрелостью. Он почти всегда принимает правильные решения. Я предсказываю, что он может добиться всего, чего захочет, он может достичь невероятного уровня.

«Барселона » отлично стартовала. У них очень молодые и талантливые игроки. Помимо их таланта, они хорошо работают, и это делает «Барселону» очень сложным соперником. Они молоды, но у них много опыта в дополнение к энтузиазму», – сказал Пепе Бордалас .