Тренер «Хетафе» Бордалас о Ямале: «Наблюдать за его игрой – наслаждение. Ламин почти всегда принимает правильные решения и может добиться всего, чего захочет»
Главный тренер «Хетафе» оценил игру Ламина Ямаля.
«Барселона» примет «Хетафе» в 7-м туре Ла Лиги 25 сентября.
«Наблюдать за его игрой – это наслаждение. Он игрок с впечатляющими показателями и невероятной зрелостью. Он почти всегда принимает правильные решения. Я предсказываю, что он может добиться всего, чего захочет, он может достичь невероятного уровня.
«Барселона» отлично стартовала. У них очень молодые и талантливые игроки. Помимо их таланта, они хорошо работают, и это делает «Барселону» очень сложным соперником. Они молоды, но у них много опыта в дополнение к энтузиазму», – сказал Пепе Бордалас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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