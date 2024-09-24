«Реал» примет «Барселону» 26 октября
Определена окончательная дата проведения первого класико сезона.
«Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в 11-м туре Ла Лиги.
Игра состоится 26 октября, начало – в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому).
Во втором круге матч между мадридцами и каталонцами пройдет в 35-м туре, предварительно – 11 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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