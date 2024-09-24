«Реал» примет «Барселону» 26 октября

Определена окончательная дата проведения первого класико сезона.

«Реал » примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу » в 11-м туре Ла Лиги .

Игра состоится 26 октября, начало – в 21:00 по местному времени (22:00 по московскому).

Во втором круге матч между мадридцами и каталонцами пройдет в 35-м туре, предварительно – 11 мая.