«Мне рассказывали, что «Реал» заигрывал с судьями, а «Барса» покупала им золотые часы. Правда это или ложь? Я не знаю». Экс-президент «Валенсии» Роч о судействе в Испании

Экс-президент «Валенсии» поделился слухами о подкупе судей грандами Ла Лиги.

«В мое время здесь [в Валенсии] был один человек, о котором мне рассказали... Сейчас я не могу вспомнить его имя. Он был из Валенсии. Он покупал и продавал игроков и, по его словам, был представителем «Барселоны».

Мне об этом рассказал бывший судья. Он рассказал мне, что однажды был матч «Барселона» – «Эльче», и он подошел и сказал этому бывшему судье: «Не могли бы вы оказать мне услугу, я хочу пойти и встретиться с судьей матча». Он сказал, что у него есть миллион песет. И добавил: «Если «Барселона» выиграет, я отдам судье миллион песет. Если «Барселона » проиграет, я верну его себе. А если будет ничья, я оставлю себе половину». Все это происходило на протяжении многих лет.

В свое время мне рассказывали, что «Мадрид » заигрывал с судьями, а «Барселона» покупала им золотые [часы] Longines, и судьи знали, что после завершения карьеры подарки закончатся. Вот что мне рассказывали. Правда это или ложь? Я не знаю», – сказал Пако Роч.

Подкупить Левникова пытался экс-президент «Валенсии» Роч: «Это было в матче с «Баварией». Я дал агенту 3 млн песет, он обманул меня. На 5-й минуте в наши ворота назначили пенальти»