Большинство стран УЕФА поддержали допуск сборных России U17. Глава Белорусской федерации футбола предложил играть на нейтральных полях

Страны УЕФА поддерживают допуск команд России U17 с матчами на нейтральных полях.

Об этом рассказал глава АБФФ (Белорусской федерации футбола) Николай Шерстнев.

«Руководством УЕФА было принято решение обсудить вопрос допуска сборных России до 17 лет, изучить, как отнесутся европейские федерации, чтобы принять окончательное решение. Поэтому именно УЕФА выступил с такой инициативой. Уже подготовительная работа проводилась и согласовывалась рядом федераций.

Как представитель белорусской стороны, я заявил, что нужно рассматривать возвращение 17-летних ребят, невзирая ни на какие санкции. Если нет авиасообщения, то нужно разрешить играть на нейтральных полях, что будет в принципе нормально, большинство поддержало это.

Гораздо больше стран поддержало, единицы были из тех, кто высказывался против или корректно с осторожностью. Но принцип, что футбол вне политики, возымел главенствующую роль. От РФС присутствовал только [генеральный секретарь] Максим Митрофанов . Каждая сторона добровольно могла высказаться по этому вопросу.

Дальше, полагаю, этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме УЕФА, потому что в УЕФА услышали, что большинство за допуск сборных России до 17 лет. Нужно сделать первый шаг, разрешить играть хотя бы на нейтральных полях», – сказал Шерстнев.