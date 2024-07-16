Чеферин может баллотироваться на пост президента УЕФА в 2027-м, хотя обещал этого не делать. Около 20 стран, включая Словению, Хорватию и Турцию, поддерживают его (The Guardian)

Александер Чеферин может остаться президентом УЕФА и после 2027 года.

В феврале этого года словенец объявил, что не будет еще раз баллотироваться в 2027 году, несмотря на обнуление своего первого срока.

Однако, как сообщает The Guardian, в УЕФА есть подозрения, что Чеферина могут убедить остаться на посту, если к тому времени не найдется подходящего преемника. Пока что никто не выражал желания выдвинуть свою кандидатуру – даже в частных беседах.

Считается, что около 20 стран – членов УЕФА среднего уровня, включая Словению, Хорватию, Черногорию и Албанию, – в ходе переговоров пообещали поддержать Чеферина, если он решит баллотироваться снова. Турция, , , и Фарерские острова тоже положительно относятся к этой идее.

Привлекательность кандидатуры Чеферина для этих стран во многом обусловлена их верой в то, что он «защитил их интересы на фоне финансовой мощи крупных европейских стран и их клубов».

Считается, что 56-летний функционер внес свой вклад в развитие футбола в малых странах Европы, расширив групповой этап Лиги чемпионов с 32 клубов до 36, создав Лигу конференций и изменив перераспределение средств в пользу небольших стран и клубов.

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