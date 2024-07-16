Чеферин может баллотироваться на пост президента УЕФА в 2027-м, хотя обещал этого не делать. Около 20 стран, включая Словению, Хорватию и Турцию, поддерживают его (The Guardian)

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Александер Чеферин может остаться президентом УЕФА и после 2027 года.

В феврале этого года словенец объявил, что не будет еще раз баллотироваться в 2027 году, несмотря на обнуление своего первого срока.

Однако, как сообщает The Guardian, в УЕФА есть подозрения, что Чеферина могут убедить остаться на посту, если к тому времени не найдется подходящего преемника. Пока что никто не выражал желания выдвинуть свою кандидатуру – даже в частных беседах. 

Считается, что около 20 стран – членов УЕФА среднего уровня, включая Словению, Хорватию, Черногорию и Албанию, – в ходе переговоров пообещали поддержать Чеферина, если он решит баллотироваться снова. Турция, ГрецияСан-Марино, Андорра и Фарерские острова тоже положительно относятся к этой идее. 

Привлекательность кандидатуры Чеферина для этих стран во многом обусловлена их верой в то, что он «защитил их интересы на фоне финансовой мощи крупных европейских стран и их клубов».

Считается, что 56-летний функционер внес свой вклад в развитие футбола в малых странах Европы, расширив групповой этап Лиги чемпионов с 32 клубов до 36, создав Лигу конференций и изменив перераспределение средств в пользу небольших стран и клубов. 

Конгресс УЕФА поддержал поправку об обнулении 1-го срока Чеферина – только Англия была против. Глава УЕФА сможет баллотироваться на пост в 2027-м

Чеферин о решении не баллотироваться в 2027-м: «Я решил еще полгода назад. Не хотел говорить заранее, чтобы увидеть настоящие лица некоторых – и увидел»

17 комментариев
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Кхе-кхе. Позвольте, позвольте. Кто если не Чеферин?!
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Ответ SlanselaP
Кхе-кхе. Позвольте, позвольте. Кто если не Чеферин?!
Вы что, хотите как при Йоханссоне? Чеферин спас УЕФА от неминуемого распада, спланированного коллективной Африкой.
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Надеюсь, Россия не поддерживает такой беспредел
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Да и так понятно, что он остаётся. Не просто же так поправочку приняли)) Объявит на встрече с электоратом перед новым годом)
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Ответ _mountain_range_
Вы что, хотите как при Йоханссоне? Чеферин спас УЕФА от неминуемого распада, спланированного коллективной Африкой.
Коллективной ФИФА, тогда уж, учитывая терки между двумя организациями.🤓
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Ответ Капибарбер
Папик Рональду👍
Чушь сморозил
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Ответ Marcus-light
Конечно нет, когда Россия поддерживала честных сильных людей, желающих править, пока в них нуждается мир?
Честный человек Англии два финала евро подарил. Как и два домашних евро
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пазор рижиму
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Все что было до меня обнуляй
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Кто же будет Англию в финалы евро затаскивать без него?
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Ну это другое конечно же))
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Сильный Чеферин - сильная УЕФА!
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Классика.
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левачьё оно такое, да п"""""""лы
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