Экс-агент Лунева про слова о лудомании Глушенкова: «Предлагаю ему пройти в РФС проверку на полиграфе, но он этого никогда делать не будет»

Экс-агент Андрея Лунева снова высказался о проблемах Максима Глушенкова.

Ранее Антон Смирнов заявил про 25-летнего хавбека «Зенита » и сборной России: «Говорят, Глушенков очень сильно страдает лудоманией . Страдает так, что делает неимоверные вещи». Отец Максима ответил : «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»

Кроме того, Александр Анатольевич заявил в разговоре с Mash, что это «вранье и борьба между агентами, все бред футбольных агентов, которые грязно играют». Мол, они специально вбросили слух о «лудомании» сына, чтобы «получить с него денег или переманить в свои агентства». Он уточнил, что если бы Максим страдал лудоманией, его давно бы поймали и отстранили от игры по правилам РФС. При этом отец футболиста не собирается писать заявление на Смирнова или обращаться в суд, чтобы защитить честь сына, которого «оклеветали».

«Интересно, каким образом я могу получить деньги от Глушенкова или переманить в свое агентство (не клевета ли это в мой адрес)? Ну что за бред?)

1) У Глушенкова есть прекрасный агент, игрок им доволен.

2) У меня нет агентства.

3) Даже мыслей о получении денег с Глушенкова у меня не было и нет. Мне его деньги неинтересны от слова совсем.

Что касается грязной работы...

Своими высказываниями Глушенков поставил на уши всю футбольную и не только Россию. Папе бы подумать об этом, о том, что несет его сын в публичном пространстве.

Что касается клеветы, надо внимательно читать мой пост и то, как он написан. В нем я:

а) никого не обвинял;

б) ничего не утверждал (и даже сделал на этом акцент).

Но не сказать о том, что важно и о чем говорят футбольные люди, я не мог. И мне кажется, что это правда. Думаю, окружение Максима все прекрасно знает. Вот пусть и разговаривают с футболистом.

Что касается «давно бы поймали». РФС этим не занимается, чтобы кого-то специально ловить. Про ставки я вообще ни слова не сказал.

Лудомания – более широкое понятие. Да и если бы речь речь шла о ставках, то есть тысяча способов делать их так, что твое имя нигде не будет фигурировать.

На самом деле папе Глушенкова вместо того, чтобы раздавать интервью и обвинять меня в грязных делах, стоит всерьез озаботиться возможной проблемой, да и поговорить с сыном на предмет его высказываний.

Интересно, что футболисты у нас неприкасаемыми должны быть в плане высказываний о них. Стоит только что-то про них сказать, так сразу и они, и окружение очень сильно возбухать начинают.

Я предлагаю Глушенкову пройти в РФС проверку на полиграфе. Но он этого никогда делать, думаю, не будет.

P.S. Какие у меня могут быть войны с агентом Павлом Андреевым? Где я и где он. Разные планеты. Да и не занимаюсь я агентским бизнесом. Я лишь футболистов консультирую по юридическим вопросам», – написал Смирнов.