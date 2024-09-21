Почему на старте сезона «Зенит» уязвимее, чем кажется

Вас точно удивит осторожное отношение к старту лидирующего «Зенита»:

● Только Сергей Семак и «Краснодар» ни разу не проиграли в РПЛ-2024/25;

● Делит первое место по голам с «Локомотивом» (19);

● Семак легко встроил Максима Глушенкова, а затем заменил вингера результативным Лусиано Гонду (три гола в двух матчах). Вендел снова мотивирован и в отличной форме;

● Всего один пропущенный в восьми турах. Так хорошо стартовали только московский «Локомотив» в 2000 году (соперники ни разу не забили) и нижегородский «Локомотив» в 1992-м вместе с «Москвой» в 2005 году (1);

● Семак набирал больше очков только в дебютном сезоне-2018/19 (22). Столько же баллов было в доминирующий год Малкома-2022/23 (20).

Визуально все идеально, а любое сомнение в силе «Зенита» кажется придиркой к мелочам. Но проблемы действительно есть, и о них пора поговорить.

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У «Зенита» слишком специфическая атакующая статистика

«Зенит» Сергея Семака стабильно забивает больше ожидаемого из-за класса игроков. Хотя в этом сезоне – самая мощная разница между созданными xG и реальными голами: команда кладет на 0,87 гола за игру больше, чем ожидалось (в пересчете на восемь туров – на 6,74). Но действующий «Зенит» не так активен в штрафной, как в прошлых вариациях от Семака: одиннадцатый по ударам (никогда не били так редко) и двенадцатый по касаниям в этой зоне.

Частично специфичность объясняется развитием матчей: против «Крыльев» (4:0), «Рубина» (4:0) и «Ростова» (5:0) «Зенит» забивал первым или вторым ударом, а к пятому-шестому уже обеспечивал нужный результат.

Дальше «Зенит» становился пассивнее и выжидал – адекватная реакция на сделанную игру.

Сложности привели к небольшому застою в последних турах:

1. Повреждение Вендела, полученное в матче против «Динамо». Бразилец пропустил «Химки» (1:1), из-за чего Семак вынужденно перестроился.

2. Травма Максима Глушенкова, из-за которой он не доиграл матч с «Химками» и не появился со «Спартаком» (0:0), «Пари НН» (3:0) и ЦСКА (1:0).

«Зенит» выбирал разные стартовые планы и сочетания, но реально угадал только с выходом Лусиано Гонду на мертвый «Пари НН». В Нижнем «Зенит» выбил большую часть статистики после травмы Глушенкова, а против «Химок», «Спартака» и ЦСКА создавал меньше ожидаемого гола.

«Зенит» не поплыл благодаря качественной обороне: Нино-Страхиня Эракович – сильнейшая пара центральных защитников РПЛ, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос – традиционное качество, здоровый Вячеслав Караваев идеально закрывает правый край. Главное – в диком порядке Евгений Латышонок, отразивший пенальти Муми Нгамале на 85-й минуте и уверенно сыгравший во время финального штурма «Спартака».

Пока защита «Зенита» работает практически без сбоев. Помарки – только удаление Эраковича со «Спартаком» и странный стартовый план на ЦСКА, но Семак в этих играх взял четыре очка из шести.

Глушенков маскировал проблемы «Зенита». Без него мимо три стартовых плана из четырех

Глушенков и Вендел – главные в идеальном старте «Зенита»:

● Макс забил семь голов после четырех туров – ему понадобилось всего 14 ударов ценностью в 3,5 xG. Такой темп мог привести к фантастическим 50 голам за сезон, но это невозможно из-за регрессии к средней личной статистике и возможных травм. Глушенков выбивал 0,94 xG за 90 минут: в среднем ожидаемая опасность лидеров на дистанции сезона почти в два раза меньше, поэтому откат был бы логичным. В итоге бешеный темп сбила травма, а не регрессия к среднему;

● Перед матчем с «Динамо» Вендел оформил шесть ассистов за семь передач под удар – такая же аномалия, как и у Глушенкова. После травмы бразилец сделал всего одну голевую за три тура.

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Волшебный старт завязан на аномальной статистике Глушенкова и Вендела – такой темп невозможно держать весь сезон. Затем травмы лидеров «Зенита» повлияли на следующий отрезок:

1. Семак неудачно заменил Вендела против «Химок». Вместо него в центр поля вышел Глушенков, а справа неожиданно вышел Густаво Мантуан. В той же игре Максим получил травму, а «Зенит» судорожно отыгрывался: Педро неожиданно стал центральным нападающим, впервые в РПЛ-2024/25 вышел Иван Сергеев, удалось спастись только благодаря навалу и расторопности Андрея Мостового.

2. Вендел вернулся на «Спартак», левый вингер Мостовой неожиданно появился справа вместо Мантуана, Сергей Волков вышел правым защитником из-за недомогания Вячеслава Караваева. И снова проблемы: Семак поменял весь правый фланг уже в перерыве и вынужденно перешел с 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы закрыть Наиля Умярова.

3. Лучший матч – против «Пари НН» с Гонду справа в нападении для сдваивания середины вместе с Матео Кассьеррой.

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4. Кассьерра, Александр Соболев и Гонду плохо сыграли против ЦСКА. С одной стороны, забил Лусиано и был момент у Матео, но «Зенит» совершил всего пять касаний в штрафной и нанес всего три удара из нее.

Оооочень тягучие топ-матчи. Уже второй сезон подряд

Проблема тянется с прошлого сезона: тогда «Зенит» дважды уступил «Локо» (1:2, 1:3) и «Динамо» (2:3, 0:1), набрал только одно очко с ЦСКА (1:1, 0:1), неубедительно сыграл во втором круге со «Спартаком» (0:0), был хорош только во вторых таймах с «Краснодаром» (1:1, 2:1). Очень контрастирует с доминированием Семака в предыдущих сезонах.

Новый сезон пока продолжает прошлый:

● Против «Динамо» «Зенит» не был таким уверенным, как с «Крыльями», «Рубином» и «Ростовом»: команда Марцела Лички прессинговала и убегала в контратаки. После гола Глушенкова «Зенит» ни разу не пробил по воротам и мог пропустить с пенальти;

● «Спартак» переиграл стартовым планом (косвенное подтверждение – выход Нуралы Алипа и Александра Ерохина ради смены схемы), а игра в меньшинстве могла качнуться в любую сторону (вспомните великое спасение Барриоса);

● ЦСКА не наиграл на победу, но загрыз Кассьерру – Соболева – Гонду при длинных передачах. Плюс Кассьерра и Гонду оказались малоэффективны в глубине и тормозили между линиями. После матча Семак признал, что игра не получилась.

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Выводы

«Зенит» – по делу лидирует в РПЛ. Сначала идеально стартовал благодаря великолепным Глушенкову и Венделу, плюс классно помогали Педро и Кассьерра. Затем – удержал первое место без главного бомбардира.

На фоне травм лидеров возникли проблемы: не хватило умного продвижения с «Химками», затем «Зенит» слабо сыграл под прессингом «Спартака» и ЦСКА. Не помогал и Семак: эксперименты с Мостовым справа и Кассьеррой-Соболевым-Гонду не оправдали себя. Но ничего страшного не произошло: «Зенит» ни разу не проиграл, дожал «Химки», выстоял в меньшинстве со «Спартаком», на классе вынес «Пари НН» и взял тяжелый матч с ЦСКА.

На уверенный старт повлияла мощная защита: Эракович и Нино – супер, Сантос – гарантированное качество на двух половинах, здоровый Караваев – лучший правый защитник РПЛ, Латышонок подчистил с «Динамо» и «Спартаком».

Теперь «Зенит» ждет Глушенкова и адаптацию Соболева. Тогда все заработает снова.

Фото: RUTUBE

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