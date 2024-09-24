«ПСЖ» показал третью форму на сезон-2024/25 – бледно-розовую с черной полосой по центру

«ПСЖ» представил третью форму на сезон-2024/25.

Комплект разработан американским брендом Jordan, принадлежащим компании Nike. Футболка выполнена в бледно-розовом цвете с черной отделкой и полосой по центру. Шорты – черные с розовыми деталями.

«Дизайн символизирует слияние парижской роскоши и спортивный достижений. Эта форма отражает стремление обоих брендов сочетать элегантность и смелость и вместе с тем демонстрирует уникальный дух нового поколения клуба», – говорится в заявлении «ПСЖ».

Фото: psg.fr