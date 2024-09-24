«Рубин» сыграет с «Факелом». Приходите поддержать казанцев в домашнем кубковом матче!
В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Рубин» принимает «Факел».
Матч пройдет во вторник, 1 октября, в 16:15 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы по итогам четырех раундов обладают шестью очками и находятся на третьем месте с группе D. Воронежцы же идут на последнем месте в группе, не набрав ни одного очка за четыре раунда. Приходите на стадион поддержать «Рубин»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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