«Рубин» сыграет с «Факелом». Приходите поддержать казанцев в домашнем кубковом матче!

В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Рубин» принимает «Факел».

Матч пройдет во вторник, 1 октября, в 16:15 на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы по итогам четырех раундов обладают шестью очками и находятся на третьем месте с группе D. Воронежцы же идут на последнем месте в группе, не набрав ни одного очка за четыре раунда. Приходите на стадион поддержать «Рубин»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .