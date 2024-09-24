Детскую порнографию нашли у погибшего тренера «Айнтрахта» U19. Раше врезался в дерево в день обыска
У погибшего тренера «Айнтрахта» нашли детскую порнографию.
5 сентября 33-летний главный тренер «Айнтрахта» U19 Хельге Раше погиб в ДТП. Машина Раше вылетела с дороги и врезалась в дерево. Клуб сообщил о гибели тренера на следующий день, 6 сентября.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, тренер был объектом расследования полиции. В доме Раше провели обыск 5 сентября – в день его гибели.
Ордер на обыск был выдан «по подозрению в распространении порнографического контента». В ходе обыска были изъяты устройства, на которых было обнаружено «большое количество файлов с изображениями детской порнографии».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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