Детскую порнографию нашли у погибшего тренера «Айнтрахта» U19. Раше врезался в дерево в день обыска

У погибшего тренера «Айнтрахта» нашли детскую порнографию.

5 сентября 33-летний главный тренер «Айнтрахта » U19 Хельге Раше погиб в ДТП. Машина Раше вылетела с дороги и врезалась в дерево. Клуб сообщил о гибели тренера на следующий день, 6 сентября.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, тренер был объектом расследования полиции. В доме Раше провели обыск 5 сентября – в день его гибели.

Ордер на обыск был выдан «по подозрению в распространении порнографического контента». В ходе обыска были изъяты устройства, на которых было обнаружено «большое количество файлов с изображениями детской порнографии».