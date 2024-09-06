Тренер «Айнтрахта» U19 погиб в ДТП. Машина 33-летнего Хельге Раше вылетела с дороги и врезалась в дерево

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия происшествия Айнтрахт Ф U-19 Футбол

Тренер молодежной команды «Айнтрахта» погиб в ДТП.

Клуб из Франкфурта сообщил о гибели 33-летнего главного тренера «Айнтрахта» U19 Хельге Раше в дорожно-транспортном происшествии 5 сентября и выразил соболезнования.

По данным полиции, машина Раше по неизвестной причине вылетела с дороги и врезалась в дерево. От полученных серьезных травм мужчина скончался на месте.

Другие люди в результате аварии не пострадали, сообщает Sky Sport.

Фото: nachwuchs.eintracht.de

3 комментария
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Rip 🙏🏾
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Ответ Кудринио
Скорее всего был пьян..
Скорее всего слишком быстро ехал. Забыл, что не на автобане.
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