Тренер «Айнтрахта» U19 погиб в ДТП. Машина 33-летнего Хельге Раше вылетела с дороги и врезалась в дерево
Тренер молодежной команды «Айнтрахта» погиб в ДТП.
Клуб из Франкфурта сообщил о гибели 33-летнего главного тренера «Айнтрахта» U19 Хельге Раше в дорожно-транспортном происшествии 5 сентября и выразил соболезнования.
По данным полиции, машина Раше по неизвестной причине вылетела с дороги и врезалась в дерево. От полученных серьезных травм мужчина скончался на месте.
Другие люди в результате аварии не пострадали, сообщает Sky Sport.
Фото: nachwuchs.eintracht.de