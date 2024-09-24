Судья Мунуэра Монтеро – Мбаппе о желтой за взмах рукой: «Это неуважение. Очень некрасивый жест». Килиан сказал: «Вы не можете давать мне карточку за такое»

Появилась расшифровка диалога Килиана Мбаппе и судьи, давшего ему желтую.

В матче 6-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид » – «Эспаньол » (4:1) форвард получил первую карточку в составе «сливочных». Француз на 32-й минуте толкнул соперника в спину в атаке. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро зафиксировал офсайд в том эпизоде. После этого Килиан совершил экспрессивный жест – махнул рукой в сторону судьи, за что Мунуэра Монтеро дал игроку карточку.

Вещатель Ла Лиги Movistar Plus опубликовал запись общения арбитра и Мбаппе.

– Делать такой жест в мою сторону – неуважение, – сказал Мунуэра Монтеро.

– Я ничего не говорил... Я ничего не говорил... Но я не говорил, я не говорил! – ответил Мбаппе.

– Это неуважительно, Килиан.

– Я вам ничего не говорил, это просто жест.

– Это неуважение.

– Послушайте, вы не можете давать мне карточку за такое.

– Это был очень некрасивый жест по отношению ко мне , – отметил судья.

По окончании тайма Мбаппе снова обсудил с судьей карточку, сказав: «Я не говорил».

«Дело не в том, что мы говорим, но и в том, что мы показываем телом», – ответил Мунуэра Монтеро.