Судья Мунуэра Монтеро – Мбаппе о желтой за взмах рукой: «Это неуважение. Очень некрасивый жест». Килиан сказал: «Вы не можете давать мне карточку за такое»
В матче 6-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» – «Эспаньол» (4:1) форвард получил первую карточку в составе «сливочных». Француз на 32-й минуте толкнул соперника в спину в атаке. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро зафиксировал офсайд в том эпизоде. После этого Килиан совершил экспрессивный жест – махнул рукой в сторону судьи, за что Мунуэра Монтеро дал игроку карточку.
Вещатель Ла Лиги Movistar Plus опубликовал запись общения арбитра и Мбаппе.
– Делать такой жест в мою сторону – неуважение, – сказал Мунуэра Монтеро.
– Я ничего не говорил... Я ничего не говорил... Но я не говорил, я не говорил! – ответил Мбаппе.
– Это неуважительно, Килиан.
– Я вам ничего не говорил, это просто жест.
– Это неуважение.
– Послушайте, вы не можете давать мне карточку за такое.
– Это был очень некрасивый жест по отношению ко мне, – отметил судья.
По окончании тайма Мбаппе снова обсудил с судьей карточку, сказав: «Я не говорил».
«Дело не в том, что мы говорим, но и в том, что мы показываем телом», – ответил Мунуэра Монтеро.
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