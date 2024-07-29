Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ-2034, будучи единственным претендентом: «Стремимся подтвердить наше влияние на мировой арене»

Теги ФИФА Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия чемпионат мира Футбол

Саудовская Аравия подала в ФИФА официальную заявку на проведение ЧМ-2034.

В октябре 2023 года Саудовская Аравия заявила о намерении провести турнир. ФИФА подтвердила, что страна стала единственным претендентом на ЧМ-2034.

Официальная подача заявки состоялась на церемонии, организованной ФИФА в Париже.

«Я выражаю искреннюю благодарность нашему дальновидному руководству, которое позволило нам достичь этой вехи в истории саудовского спорта. Я также хочу выразить глубокую благодарность наследному принцу и премьер-министру за его непоколебимую поддержку развития спортивного сектора.

Заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года – это заявка на будущее. Это сделано для наших детей и тех, кто мечтает о многом.

Королевство стремится провести самое важное событие в мире футбола, которое подтвердит наше влияние на мировой арене в различных областях, включая спорт», – сказал принц и министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки Аль Сауд во время мероприятия.

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50 комментариев
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Ответ rzqhbbqd4c
Какая напряженная борьба за проведение чемпионата! Кто же победит?
Единая Россия)
+22
-4
+18
Какая напряженная борьба за проведение чемпионата! Кто же победит?
+17
0
+17
Ответ Mihel
Опять зимой ☹️
Предыдущий зимний ЧМ по качеству игры был очень неплох.
+17
-5
+12
Ответ ARAMIS777
Скорее всего им и отдадут. ЧМ-2022 в Катаре,ЧМ-2034 в СА. Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
Просто в этом регионе много денег, очень много.
+9
0
+9
Продано! Выкрикнул инфантино, ударив по столу :)
+8
0
+8
Ответ ARAMIS777
Скорее всего им и отдадут. ЧМ-2022 в Катаре,ЧМ-2034 в СА. Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
Ну вон Пекин две Олимпиады за четырнадцать лет провёл.
+8
0
+8
Ответ Amalfitano
Ну если заявка будет единственная - то её с радостью отдадут СА. Несмотря на сопли про права человека и т.д. ОИ показывают, что у западных стран сейчас нет лишних ресурсов для проведения спортивных мероприятий мирового уровня. Так что за ЧМ мог бы и Китай побороться.
Германия-то нормально провела вроде. Только пара нареканий по газонам после ливня.
+7
0
+7
Появляется шанс на проведение нормального турнира.
+20
-13
+7
Ну если заявка будет единственная - то её с радостью отдадут СА. Несмотря на сопли про права человека и т.д. ОИ показывают, что у западных стран сейчас нет лишних ресурсов для проведения спортивных мероприятий мирового уровня. Так что за ЧМ мог бы и Китай побороться.
+11
-5
+6
49-летний юноша как раз выйдет на пик своей формы и поборется всерьез за трофей.
+10
-6
+4
Скорее всего им и отдадут. ЧМ-2022 в Катаре,ЧМ-2034 в СА.
Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
+4
-1
+3
Ответ Фан Рубина
Появляется шанс на проведение нормального турнира.
Опять зимой ☹️
+4
-1
+3
Ответ Carasa
Кто, если не аравия?
Мир без аравии - нам не нужен
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Но они то имеют в виду другое...
Деньги, власть, влияние это производное одного и того же.
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Какое у них там влияние?)))))
Какое? Существенное влияние. Их Суверенный Фонд имеет доли почти во всех крупных компаниях западного мира. И не только западного.
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Ну если заявка будет единственная - то её с радостью отдадут СА. Несмотря на сопли про права человека и т.д. ОИ показывают, что у западных стран сейчас нет лишних ресурсов для проведения спортивных мероприятий мирового уровня. Так что за ЧМ мог бы и Китай побороться.
То есть Олимпиаду и ЧМ ( где у топ стран Европы по футболу и так все готово, прям можно сравнивать?) Плюс Олимпиада вполне себе идёт, и рекордные трансляции идут и только в Имперско-шовинистической России все ждут пока Европа и Олимпиада загнётся.....
+5
-4
+1
Ответ rzqhbbqd4c
Какая напряженная борьба за проведение чемпионата! Кто же победит?
И тут звучит барабанная дробь-Вы выиграли АВТОМОБИЛЬ😁😊😊😊
+1
0
+1
Кто, если не аравия?
+1
0
+1
Ответ ARAMIS777
Скорее всего им и отдадут. ЧМ-2022 в Катаре,ЧМ-2034 в СА. Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
А чего Председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств заявку не подал⁉️ провели бы чемпионат на территории 9-ти стран-участниц☝🏻👏🏻
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Ответ TiGra
Будет такое же днище, как и Катар. Еще и опять повлечет за собой кучу травм и вялую вторую половину сезона. Катар по телевизору смотрелся нормально, футбол не плохой. Но вся организация, правила, арабский колорит и прочие прелести с праздником футбола никак не связаны.
Для 99% любителей футбола, которые будут смотреть турнир у себя дома или в барах, глубоко фиолетово, где пройдёт турнир и как будет чувствовать себя та часть болельщиков, что поедет на турнир смотреть на стадионах. И уж тем более плевать на разбитый европейский футбольный календарь.
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Ответ Фут.Боль
49-летний юноша как раз выйдет на пик своей формы и поборется всерьез за трофей.
Да, домашний ЧМ он вряд ли пропустит
+2
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Ответ Фут.Боль
49-летний юноша как раз выйдет на пик своей формы и поборется всерьез за трофей.
Если только дополнительный полив полей слезами устроит
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А 2030 где?
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Значит Роналду продлит карьеру до 2034
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Ответ ARAMIS777
Скорее всего им и отдадут. ЧМ-2022 в Катаре,ЧМ-2034 в СА. Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
Да мало кто хочет привозить 48 команд с их болельщиками, делать 12-16 современных стадионов. Не удивлюсь, если для проведения чм 2038 будут упрашивать Китай
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Ответ Иван Балашов
Ну вон Пекин две Олимпиады за четырнадцать лет провёл.
А чего далеко ходить? Сейчас ОИ идут во Франции. И в 2030 там же зимние будут. Дальше такая же фигня с Лос-Андежелосом-2028 и Солт-Лэйк-Сити-2034, плюс в 2026 в США чемпионат мира по футболу.
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Ответ ARAMIS777
Скорее всего им и отдадут. ЧМ-2022 в Катаре,ЧМ-2034 в СА. Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
Ну так все для того сделано. В 2026 в Америке, в 2030 задействуют и Европу, и Африку, и Южную Америку. Все континенты почти крутанули, чтобы СА спокойно получили. У них же с Катаром соперничество, надо показать, что тоже могут.
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Ответ Дмитрий
Потому у арабов Месси головного мозга!
Кто вам сказал это,
что у Шейхов (имеющих огромные деньги и влияние в футболе) именно " Месси головного мозга"?
Где можно это посмотреть или прочитать с их высказываниями?
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Ответ ARAMIS777
Скорее всего им и отдадут. ЧМ-2022 в Катаре,ЧМ-2034 в СА. Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
Франция 98 и 2016 проводила турниры,сейчас олимпиаду и в 2030 тоже, Германия в 2006 и в 2024. А про финалы лч на Уэмбли я вообще молчу. А тут регион)
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Ответ Dizzod
Просто в этом регионе много денег, очень много.
А кому ещё отдать, чтоб пол Европы проводили или 4 страны из южной Америки
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