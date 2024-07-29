Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ-2034, будучи единственным претендентом: «Стремимся подтвердить наше влияние на мировой арене»
Саудовская Аравия подала в ФИФА официальную заявку на проведение ЧМ-2034.
В октябре 2023 года Саудовская Аравия заявила о намерении провести турнир. ФИФА подтвердила, что страна стала единственным претендентом на ЧМ-2034.
Официальная подача заявки состоялась на церемонии, организованной ФИФА в Париже.
«Я выражаю искреннюю благодарность нашему дальновидному руководству, которое позволило нам достичь этой вехи в истории саудовского спорта. Я также хочу выразить глубокую благодарность наследному принцу и премьер-министру за его непоколебимую поддержку развития спортивного сектора.
Заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года – это заявка на будущее. Это сделано для наших детей и тех, кто мечтает о многом.
Королевство стремится провести самое важное событие в мире футбола, которое подтвердит наше влияние на мировой арене в различных областях, включая спорт», – сказал принц и министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки Аль Сауд во время мероприятия.
Не много ли ЧМ за такой короткий срок для одного региона?
что у Шейхов (имеющих огромные деньги и влияние в футболе) именно " Месси головного мозга"?
Где можно это посмотреть или прочитать с их высказываниями?