«Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Эскивелем. «Атлетико Паранаэнсе» не хочет продавать игрока до зимы (Metaratings)

«Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Лукасом Эскивелем.

По данным Metaratings, в летнее трансферное окно между «Спартаком » и «Атлетико Паранаэнсе » были неформальные контакты. Однако бразильский клуб отказался обсуждать продажу Эскивеля до зимы.

Контракт Эскивеля с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 2028 года. В 63 матчах за клуб защитник отметился двумя голами и 9 результативными передачами.