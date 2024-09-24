«Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Эскивелем. «Атлетико Паранаэнсе» не хочет продавать игрока до зимы (Metaratings)
«Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Лукасом Эскивелем.
По данным Metaratings, в летнее трансферное окно между «Спартаком» и «Атлетико Паранаэнсе» были неформальные контакты. Однако бразильский клуб отказался обсуждать продажу Эскивеля до зимы.
Контракт Эскивеля с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 2028 года. В 63 матчах за клуб защитник отметился двумя голами и 9 результативными передачами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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