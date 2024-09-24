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  • «Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Эскивелем. «Атлетико Паранаэнсе» не хочет продавать игрока до зимы (Metaratings)
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«Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Эскивелем. «Атлетико Паранаэнсе» не хочет продавать игрока до зимы (Metaratings)

«Спартак» интересовался защитником Аргентины U23 Лукасом Эскивелем.

По данным Metaratings, в летнее трансферное окно между «Спартаком» и «Атлетико Паранаэнсе» были неформальные контакты. Однако бразильский клуб отказался обсуждать продажу Эскивеля до зимы.

Контракт Эскивеля с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до 2028 года. В 63 матчах за клуб защитник отметился двумя голами и 9 результативными передачами.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoолимпийская сборная Аргентины
logoАтлетико Паранаэнсе
Лукас Эскивель
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