Малышев о том, почему Глебов не оказался в «Спартаке»: «Спросите у спортивного директора. Он в списках, но на данный момент трансфера не будет»
Гендиректор «Спартака» оценил вероятность трансфера Данилы Глебова.
Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в подписании полузащитника «Ростова».
– Почему Глебов не оказался в «Спартаке»?
– Спросите у спортивного директора [Томаша Амарала]. Да, он в списках. Но думаю, на данный момент, трансфера не будет, – сказал Олег Малышев.
Гендиректор «Спартака» о Кордобе: «Делали запрос. Была возможность договориться с «Краснодаром», но не договорились со стороной игрока. Вопрос закрылся»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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