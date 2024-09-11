Малышев о том, почему Глебов не оказался в «Спартаке»: «Спросите у спортивного директора. Он в списках, но на данный момент трансфера не будет»

Гендиректор «Спартака» оценил вероятность трансфера Данилы Глебова.

Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в подписании полузащитника «Ростова ».

– Почему Глебов не оказался в «Спартаке»?

– Спросите у спортивного директора [Томаша Амарала]. Да, он в списках. Но думаю, на данный момент, трансфера не будет, – сказал Олег Малышев .

Гендиректор «Спартака» о Кордобе: «Делали запрос. Была возможность договориться с «Краснодаром», но не договорились со стороной игрока. Вопрос закрылся»