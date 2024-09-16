«Спартак» мог летом купить Шаллаи – хавбек сборной Венгрии рассматривал вариант с РПЛ. Роланд перешел в «Галатасарай» (Metaratings)
«Спартак» летом мог подписать хавбека «Фрайбурга» Роланда Шаллаи.
По информации Metaratings, футболист сборной Венгрии был предложен «Спартаку». Шаллаи рассматривал вариант перехода в Мир РПЛ – потенциальный трансфер мог осложнить прямой переход из Бундеслиги, однако на этот случай прорабатывались различные варианты, в том числе самостоятельный выкуп контракта у «Фрайбурга».
В минувшее трансферное окно Шаллаи перешел в «Галатасарай». Со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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