«Спартак» мог летом купить Шаллаи – хавбек сборной Венгрии рассматривал вариант с РПЛ. Роланд перешел в «Галатасарай» (Metaratings)

«Спартак» летом мог подписать хавбека «Фрайбурга» Роланда Шаллаи.

По информации Metaratings, футболист сборной Венгрии был предложен «Спартаку ». Шаллаи рассматривал вариант перехода в Мир РПЛ – потенциальный трансфер мог осложнить прямой переход из Бундеслиги, однако на этот случай прорабатывались различные варианты, в том числе самостоятельный выкуп контракта у «Фрайбурга ».

В минувшее трансферное окно Шаллаи перешел в «Галатасарай ». Со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .