Подкупить Левникова пытался экс-президент «Валенсии» Роч: «Это было в матче с «Баварией». Я дал агенту 3 млн песет, он обманул меня. На 5-й минуте в наши ворота назначили пенальти»

Экс-президент «Валенсии» признался, что пытался подкупить российского судью.

Пако Роч вспомнил, как хотел дать взятку Николаю Левникову через посредника в 1996 году.

«Это [подкупы судей] было повсюду. Я хотел сделать это через агента из Мадрида, карлика по фамилии Торкаль, который обманул меня...

Это было в матче с мюнхенской «Баварией» [в Кубке УЕФА]. Я узнал о жеребьевке, и мне тут же сказали: «Ты, должно быть, очень волнуешься». И я ответил: «Я? Это «Бавария », должно быть, волнуется». И этот Торкаль пришел и сказал мне: «Пако, ваш судья – сукин сын, он русский, но мы с ним близкие друзья, так что все схвачено, ты должен дать мне три миллиона [песет]...» И я сказал ему [Торкалю], что передам их после игры. Но он ответил, что это нужно сделать заранее.

Я отдал ему три миллиона, судья вышел и через 5 минут после начала матча (на самом деле на 15-й минуте – Спортс”) назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета .

В итоге, кажется, мы проиграли тот ответный матч (0:1 – Спортс”), но прошли дальше [выиграв дома со счетом 3:0], но посмотрите, что он сделал со мной. Сукин сын. С этими подкупами полный бардак», – сказал Роч.

«Я называю «Реал» иммигрантским. Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»