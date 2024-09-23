Эльхан Мамедов назначен директором ассоциаций-членов ФИФА. Он желал российскому футболу возвращения на международную арену

Эльхан Мамедов получил новую должность в ФИФА.

Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА назначен на пост директора ассоциаций-членов ФИФА, сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз организации. Заместителем азербайджанского специалиста будет бывший полузащитник сборной Швейцарии Желсон Фернандес.

Бывший вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября.

Отметим, что в мае 2022 года Мамедов выступал на конференции РФС , пожелав российскому футболу возвращения на международную арену.