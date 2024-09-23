Эльхан Мамедов назначен директором ассоциаций-членов ФИФА. Он желал российскому футболу возвращения на международную арену
Эльхан Мамедов получил новую должность в ФИФА.
Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА назначен на пост директора ассоциаций-членов ФИФА, сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз организации. Заместителем азербайджанского специалиста будет бывший полузащитник сборной Швейцарии Желсон Фернандес.
Бывший вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября.
Отметим, что в мае 2022 года Мамедов выступал на конференции РФС, пожелав российскому футболу возвращения на международную арену.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Report
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